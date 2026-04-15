Директора Карводоканала отправили под домашний арест по делу о загрязнении воды

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде ареста директору Карводоканала (Карабудахкентский район), обвиняемому по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно данным следствия, обвиняемый с 30 марта по 2 апреля текущего года «не принял должных мер для устранения нарушений санитарных норм». В результате жители села Карабудахкент продолжали пить загрязненную воду. Это, считает следствие, привело к массовому заболеванию острой кишечной инфекцией. «В местную больницу было госпитализированы 51 человек, 41 из которых — дети»,— говорится в сообщении.

Обвиняемый пробудет под домашним арестом по 4 июня включительно.

Наталья Шинкарева