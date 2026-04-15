Главные новости за 15 апреля. Новороссийск

Из больницы в Новороссийске выписали еще двоих пострадавших при атаке БПЛА в ночь с 5 на 6 апреля.

Более 70 пляжей в Геленджике подготовят к курортному сезону в срок до 1 мая.

На проект озеленения Новороссийска власти выделили 64 млн руб. В городе планируется разработать зеленый дизайн-код и «зеленый каркас».

Объем летних бронирований отелей в Анапе увеличился на 26%.

В Анапе решили продлить отопительный сезон до 24 апреля.

Роспотребнадзор будет проверять воду в Анапе в течение всего летнего сезона.

В порту Новороссийска 20-летний матрос пострадал при швартовке судна.

«Автодор» подготовит проект реконструкции участка трассы М-4 «Дон» от Джубги до Геленджика до конца 2026 года.