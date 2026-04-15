В Дагестане возбудили дело о халатности после гибели попавшей под лавину женщины
По факту гибели человека в результате схода лавины в Цундинском районе Дагестана возбуждено дело о халатности, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
В понедельник, 13 апреля, в населенном пункте Шайтли в Дагестане сошла лавина. Два человека, женщина и ребенок, оказались под снежными массами. «Предварительно установлено, что ненадлежащее исполнение должностными лицами органов местного самоуправления своих обязанностей, связанное с обеспечением безопасности населения и своевременным реагированием на угрозу чрезвычайной ситуации, повлекло наступление указанных последствий»,— говорится в сообщении.
В результате, оказавшаяся под завами женщина, погибла.