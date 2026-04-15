В Дагестане чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий

В Кизилюрте возбудили дело о превышении полномочий в отношении начальника городского отдела архитектуры и строительства, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Согласно версии следствия, чиновник нарушил установленный порядок распоряжения земельными участками и подготовке градостроительной документации. «Указанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева