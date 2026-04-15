Экс-главу томского департамента здравоохранения арестовали по делу о растрате

Кировский райсуд Томска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня экс-начальнику департамента здравоохранения Томской области Роберту Фидарову. Ему вменяют в вину ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы), пишет «Интерфакс».

Роберт Фидаров занял пост главы департамента здравоохранения региона в октябре 2022 года. В феврале 2026-го он

уволился с этой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

До этого работал заместителем главврача центральной клинической больницы «РЖД Медицина», а также руководил стоматологической службой РЖД.

Александра Стрелкова