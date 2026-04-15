В Оренбуржье внедряется стандарт развития конкуренции

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев встретился в Москве с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Об этом глава региона сообщил в своем канале в Max.

Руководитель ФАС высоко оценил работу по развитию конкуренции в области. В течение последних трех лет Оренбуржье стабильно входит в двадцатку лучших регионов России по эффективности работы глав субъектов в этом направлении. В «Белую книгу» успешных региональных практик ФАС России вошел пример комплексной работы по повышению позиций в национальном рейтинге инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для предпринимательства.

Глава региона и руководитель Федеральной антимонопольной службы подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на укрепление взаимодействия и развитие конкуренции, соблюдение антимонопольного законодательства и формирование благоприятной конкурентной среды..

Накануне, 14 апреля, была утверждена дорожная карта по развитию конкуренции в Оренбургской области до 2030 года, целью которой является снижение административных барьеров и создание условий для развития бизнеса. Особое внимание будет уделено развитию конкуренции на десяти товарных рынках региона: АПК, связи и интернета, медицинских услуг и торговли лекарствами, транспортных услуг и других.

