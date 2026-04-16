В 2025 году птицефабрики Башкирии произвели 955 млн куриных яиц

Птицефабрики Башкирии по итогам 2025 года продемонстрировали самый значительный рост производства куриных яиц, сообщила пресс-служба Россельхозбанка. В республике, по данным его аналитиков, в прошлом году было произведено 955 млн яиц, что на 520 млн больше показателей 2024 года. «Это стало крупнейшим абсолютным приростом среди российских регионов»,— отмечают в банке.

В целом производство яиц в ПФО в 2025 году достигло 12,8 млрд штук — более четверти всего производства в стране (26,5%). За год рост составил 9,1%.

