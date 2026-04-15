Курс доллара опускался ниже 75 руб. впервые с мая 2023 года

Курс доллара на внебиржевом рынке обновил трехлетний минимум. По данным «МФД Инфоцентр», он достигал отметки 74,63 руб./$, рекордно низкого значения с мая 2023 года. По сравнению с закрытием предыдущего дня доллар потерял в цене более 70 коп. Даже с учетом последующей коррекции и возвращения курса к 75,4 руб. /$, это почти на 6 руб. ниже значения начала месяца.

ЦБ установил официальный курс доллара на 16 апреля в размере 75,23 руб./$, минимума с 15 марта 2023 года. Курс китайской валюты на биржевых торгах опускался до 10,96 руб./ CNY, минимума с начала февраля этого года. Ближе к закрытию основной сессии он находился вблизи отметки 11,1 руб./CNY.

Игра на укрепление российской валюты ведется на ожиданиях роста поступлений экспортной выручки от продажи энергоносителей. По данным агентства Argus, средняя стоимость российской нефти Urals за две недели апреля составила $106 за баррель, что в 1,4 раза выше среднего значения марта. При этом по оценке участников рынка, объемы продаж валюты в апреле могут приблизиться к $8 млрд, вдвое превысив показатель марта, а в мае достичь $10 млрд.

