Губернатор Ленобласти признал связь выбросов нефтепродуктов в Финском заливе с атаками БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время отчета перед Законодательным собранием 15 апреля прокомментировал ситуацию с загрязнением побережья Финского залива нефтепродуктами, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад». По его словам, инциденты связаны с отражением атак вражеских беспилотников. Однако глава региона призвал объективно оценивать происходящее.

Губернатор Дрозденко рассказал о связи выбросов нефтепродуктов в Финский залив и атаками БПЛА

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Губернатор Дрозденко рассказал о связи выбросов нефтепродуктов в Финский залив и атаками БПЛА

«Сейчас уже об этом можно говорить. И то, что у нас на сегодня было два выброса нефтепродуктов в районе Логов и в районе Кургальского заказника, это небольшие вкрапления, которые, к сожалению, во время самого действия, связанного с отражением атак, попали в воду. И мы уже это все убрали»,— сказал Дрозденко.

Глава региона уточнил, что к ликвидации последствий привлекались сотрудники различных государственных структур, включая специалистов управления ветеринарии и представителей властей Кингисеппского района.

«Слава богу, это не катастрофа, это такие, как я их назвал, коровьи лепешки — это небольшие такие вкрапления, которые надо было просто вовремя убрать. Сейчас мы мониторим побережье Финского залива. Давайте не лить воду на мельницу врага»,— сказал Дрозденко.

Матвей Николаев