В Черноземье 17 апреля ожидается теплая и пасмурная погода, до +18°C

В пятницу, 17 апреля, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны переменная облачность и осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +5°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +12°C, днем потеплеет до +16°C, вечером столбик термометра опустится до +13°C, ночью будет +9°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +12°C, днем температура поднимется до +18°C, вечером она составит +14°C, а ночью — +10°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +11°C, днем повысится до +13°C, вечером будет +11°C, а ночью понизится до +7°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +11°C, днем — +17°C, вечером будет +13°C, а ночью опустится до +10°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +9°C, днем поднимется до +12°C, вечером будет +10°C, а ночью похолодает до +5°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +12°C, днем — +18°C, вечером будет +15°C, ночью — +11°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова