Роспотребнадзор выдал разрешения еще двум песчаным пляжам Анапы

Еще два песчаных пляжа в Анапе получили разрешение от Роспотребнадзора на работу в курортный сезон. Об этом сообщает «Бизнес FM Кубань» со ссылкой на анапский курорт Miracleon.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Разрешения на открытие получили пляж курорта в Витязево и пляж детского санаторно-оздоровительного комплекса «Жемчужина России». Соответствующие документы были выданы Роспотребнадзором на основе проведенных проверок, анализа проб воды и грунта.

В настоящее время к открытию на основе выданных разрешений Роспотребнадзора готовятся три песчаных и восемь галечных пляжей Анапы. Территории исключили из перечня опасных после мазутной ЧС в Керченском проливе.

На участках, которые планируют открыть для купания в летнем сезоне, провели отсыпку дополнительного слоя песка. Метод по поручению правительственной комиссии должны применить на 12 км побережья Анапы.

