НОВИКОМ утвердил стратегию развития до 2036 года

Совет директоров банка НОВИКОМ, входящего в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех, утвердил стратегию развития кредитной организации до 2036 года. Перед банком поставлены амбициозные задачи, реализация которых обеспечит кратныйрост показателей и вхождение в ТОП-10 финансовых организаций страны. В частности, за 10 лет НОВИКОМ планирует увеличить активы в 2,8 раза и размер собственного капитала – более чем в 3 раза.



Новая стратегия банка разработана в соответствии со стратегическими ориентирами до 2036 года, сформированными холдингом «РТ-Финанс». В условиях усиления конкуренции между финтех-компаниями и банками, а также изменения рыночной конъюнктуры НОВИКОМзакрепил долгосрочные цели и установил контрольные точки своей финансовой модели.

«Утвержденная в 2025 году стратегия развития «РТ-Финанс» наметила цели по всем направлениям деятельности холдинга. Безусловно, они ориентированы на достижение стратегических целей Госкорпорации Ростех. Новая стратегия холдинга предусматривает создание финансовой экосистемы Корпорации. Наш флагманский банк - НОВИКОМ является её важным элементом. Основой экосистемы станет предоставление взаимосвязанных продуктов и услуг удобным и комфортным способом», — отметил генеральный директор холдинга «РТ-Финанс» Андрей Кондратьев.

В новом стратегическом цикле НОВИКОМ продолжит свое развитие в качестве универсального банка. Организация намерена сохранить темпы роста ключевых показателей деятельности выше среднерыночных. Реализовать это планируется за счет дальнейшегоукрепления партнерских отношений с предприятиями Госкорпорации Ростех иучастия в масштабных проектахсовместно с институтами развития.

Факторами роста банка также станут диверсификация клиентской базы и расширение партнерства с лидерами отраслей: от маркетплейсов и ИТ-компаний до предприятий металлургии, атомной энергетики и других сегментов российской экономики. Универсальность, широкий спектр предлагаемых продуктов и услуг позволит эффективно завоевывать позиции в новых отраслях экономики.

«Наша долгосрочная стратегия – это «маяк» на ближайшее десятилетие, где закреплены главные ориентиры деятельности НОВИКОМа как универсальной кредитной организации. Реализация стратегии позволит НОВИКОМу усилить действующие позиции на рынке и войти в ТОП-10 крупнейших банков страны по объему активов. Мы планируемсущественно расширить присутствие в рыночных нишах, опираясь на накопленныекомпетенции и опыт работы с самыми разными проектами и предлагая эти решения партнерам всех отраслей экономики», – подчеркнула Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

Среди направлений стратегии банкадо 2036 года - планомерная трансформация бизнес-процессов в соответствии с вызовами рынка и требованиями регуляторов. В фокусе внимания –дальнейшая цифровизация.НОВИКОМ планирует продолжить развитие дистанционных каналов обслуживания, интернет- и мобильного банкинга, а также укреплять информационную безопасность.

В последние годы НОВИКОМ демонстрирует стабильный рост ключевых финансовых показателей. По итогам 2025 года он вошел в ТОП-15 крупнейших банков страны по объему активов 1 465,0 млрд рублей, нарастил корпоративный кредитный портфель на 37% до 715 млрд рублей и показал один из лучших уровней рентабельности капитала на рынке. Высокие кредитные рейтинги российских и зарубежных агентств подтверждают надежность финансовой модели банка.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс» . Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru, с позитивным прогнозом рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|». Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+»со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

