Белгородский «Ровеньки-маслосырзавод» за год потерял треть прибыли

По итогам 2025 года выручка ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (входит в ГК «Сырный дом», занимающуюся переработкой молока в Белгородской области) составила 14,7 млрд руб., увеличившись за год на 9,7% с 13,4 млрд руб. Чистая прибыль компании при этом снизилась на 35,3% — с 13,7 млн до 8,9 млн руб. Это следует из данных бухгалтерской отчетности предприятия.

Себестоимость продаж за отчетный период выросла на 4,3% — с 12,4 до 12,9 млрд руб. Валовая прибыль компании продемонстрировала рост на 78,2%, достигнув 1,7 млрд руб. против 981,4 млн руб. годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась в 2,8 раза — с 308,4 млн до 877,8 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла почти вдвое — с 994,9 млн до почти 2 млрд руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 29,2% — с 1 до 1,3 млрд руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ровеньки-маслосырзавод» зарегистрировали в Белгородской области в январе 2014 года. Основной вид деятельности — производство сыра и сырных продуктов. Уставный капитал составляет 57,4 млн руб. Директор — Леонид Заскалько. Единственным владельцем компании является Сергей Лыбань.

В ноябре 2023-го Арбитражный суд Белгородской области по заявлению банка ВТБ ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В апреле 2025-го стало известно, что воронежский «Мясокомбинат Богдановский» погасил 700 млн руб. из совокупной задолженности «Ровеньки-маслосырзавода» перед Россельхозбанком (2,2 млрд руб.) и Юникредит Банком (329,3 млн руб.).

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Долг мясом красен».

Кабира Гасанова