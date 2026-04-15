Имущество алкогольного завода «Исток» повторно выставлено на торги

Имущество АО «Исток» в Северной Осетии выставлено на повторные торги в форме открытого аукциона. С материалами аукциона ознакомился «Ъ-Кавказ».

Организатором торгов выступает конкурсный управляющий Юлия Юрченко, при этом ранее объявленные торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. На продажу выставлены три лота. В состав лота №1 включен имущественный комплекс, в который входят земельные участки, нежилые здания и сооружения, а также объекты инженерной инфраструктуры, включая сети водоснабжения, канализации, отопления, энергоснабжения, вентиляции и трубопроводы. В составе имущества также указаны технологические объекты и оборудование, в том числе наружный газопровод протяженностью 3850 м, тепловые пункты, паровые котлы, насосное оборудование, теплообменники, распределительные шкафы, системы управления, емкости для топлива, деаэраторы и иные элементы технологической инфраструктуры. Начальная цена лота составляет 418,9 млн руб.

Второй лот включает нематериальные активы — товарные знаки. Начальная цена на повторных торгах составляет 2,7 млн руб. Лот №3 представлен транспортным средством — автобусом ПАЗ 2018 года выпуска. Его начальная цена также составляет 2,7 млн руб.

Торги назначены на 26 мая на электронной площадке «Аукционы Федерации». Прием заявок пройдет с 15 апреля по 25 мая. Задаток для участия установлен в размере 20% от начальной цены, шаг аукциона — 5%. Победитель обязан заключить договор купли-продажи в течение пяти дней с момента получения предложения конкурсного управляющего.

Напомним, Арбитражный суд Москвы решением от 3 сентября 2025 года ввел в отношении АО «Исток» конкурсное производство в рамках дела о банкротстве. Ранее имущественный комплекс предприятия уже выставлялся на торги, однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Роман Лаврухин