В Дагестане изъяли из оборота около 800 просроченных электронных сигарет

В ходе проверок в Дагестане была пресечена реализация 775 электронных персональных испарителей с истекшим сроком годности, сообщает пресс-служба правительства республики.

Как уточняется в сообщении, всего в 2025 году было проинспектировано 183,4 тыс. единиц табачной и никотинсодержащей продукции. Сумма арестованной продукции превысила 4 млн руб. «По результатам проверок возбуждено 56 дел. В отношении виновных лиц вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму более 2 млн руб., а также конфискация табачной продукции. Конфискованная табачная продукция по постановлениям мировых судов подлежит уничтожению»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева