На улицах Новороссийска зафиксировали более 430 разрытий с начала года

С начала 2026 года в Новороссийске установили 431 разрытие дорожного полотна. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, 314 разрытий уже восстановлены, а 117 остаются в работе коммунальных служб.

Мэр Новороссийска потребовал от подчиненных неукоснительного соблюдения сроков на всех объектах, где сейчас осуществляются работы. Андрей Кравченко призвал подрядчиков заранее учитывать факторы, которые могут приводить к задержкам процесса восстановления участков с нарушенным благоустройством.

«Категорически недопустимо, чтобы участки дорог превращались в "лоскутное одеяло" из-за несогласованных действий аварийных бригад»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

В Новороссийске по поручению главы планируют наладить синхронизацию графиков ресурсоснабжающих организаций.

София Моисеенко