Компания АвтоВАЗ объявила о старте приема предварительных заявок на новые модели коммерческого семейства SKM M7. Речь идет о семиместном минивэне и цельнометаллическом фургоне. В ближайшие дни на официальном сайте Lada появятся цены на обе версии.

«МегаФон» разработал собственную платформу MegaRITM для создания персонализированных предложений для абонентов. В режиме реального времени она обрабатывает массивы данных о клиенте, формирует его цифровой профиль на основе информации о том, какие услуги и подписки он подключает, пользуется ли мобильным приложением, как пополняет баланс своего счета и другие. Сервис помогает подобрать для абонента наиболее подходящие ему уникальные предложения, среди которых есть и партнерские. Ежемесячно платформа формирует порядка 500 млн персональных маркетинговых предложений. Коммуникации отправляются в удобные для клиента каналы связи — через SMS, звонок голосового робота, в чат-бот или мобильный личный кабинет.

КамАЗ в мае сохранит режим пятидневной рабочей недели. Предприятие заключило несколько новых контрактов, и производство будет загружено полностью. Ранее КамАЗ сообщал, что может ввести с первого июня сокращенную на один день рабочую неделю — в случае негативной конъюнктуры на рынке грузовых автомобилей.