В Ленобласти почти в два раза увеличилось число многодетных семей за пять лет

Губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед Законодательным собранием Ленинградской области представил демографические итоги. За пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 83%.

Дополнительным фактором материальной поддержки семей стала индексация регионального материнского капитала, объем которого вырос на 78,5% относительно базовых значений, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» с отчета губернатора перед депутатами.

В числе приоритетных направлений дальнейшей работы Александр Дрозденко выделил расширение доступа к программе семейной ипотеки и проведение реновации инфраструктуры органов ЗАГС. Реализация мероприятий предусмотрена в рамках стратегической программы развития «10 шагов к мечте».