Проект реконструкции дороги «Джубга — Геленджик» подготовят до конца года
До конца 2026 года «Автодор» планирует завершить разработку проекта реконструкции трассы М-4 «Дон» на участке от Джубги до Геленджика. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя государственной компании Вячеслава Петушенко.
Дорогу от Джубги до Геленджика планируется расширить до четырех полос и организовать обходы населенных пунктов. В настоящее время движение по данному участку трассы осуществляется по двум полосам.
По словам Вячеслава Петушенко, реализация проекта позволит увеличить меры безопасности и разгрузить от транспортного потока дороги к побережью Черного моря.