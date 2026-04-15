На Ставрополье в 2026 году сироты приватизировали 100 квартир

С января 2026 года на Ставрополье 100 детей-сирот получили квартиры в собственность по договорам социального найма. Еще 16 распоряжений о передаче жилья сейчас оформляют в министерстве имущественных отношений, сообщили в ведомстве.

Министр Александр Мясоедов лично контролирует процесс. В 2025 году сироты приватизировали 550 квартир — почти втрое больше, чем в начале того года, когда выдали всего 44 по найму и 65 сертификатов. Губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить темпы: власти закупили 567 квартир в новостройках через долевое строительство, край получит их в 2026–2027 годах. В этом году минимум 300 сирот обретут жилье, 98 уже держат сертификаты на 3,3 млн руб. каждый — эти деньги позволяют купить квартиру или дом с участком.

Сироты сначала заключают договор специализированного найма на пять лет. За полгода до конца Имущественный фонд Ставрополья уведомляет министерство имущественных отношений и минобразование. Если сирота адаптировался социально и не нарушал условия, он переходит на договор социального найма и приватизирует квартиру. С 2024 года срок сократили до двух лет по решению властей — органы опеки помогают молодым людям освоиться, научиться вести хозяйство самостоятельно. Передача жилья всегда проходит с их разрешения.

Регион выделил на программу 1,5 млрд руб. в прошлом году, а в 2026-м заложили 328,3 млн руб. только на сертификаты первого квартала. К декабрю 2025-го 136 сирот получили ключи от новых квартир, 106 ждут своей очереди. В 2024 году приватизировали 170 помещений. Сироты сами выбирают жилье, обустраивают и даже перепланируют его по вкусу — это укрепляет их самостоятельность. Власти модерируют процесс, чтобы уязвимые граждане быстрее становились собственниками.

После выхода распоряжения пакет документов отправляют в МФЦ. Федеральная программа реализуется с учетом местных нужд: край закупает жилье в строящихся домах, чтобы покрыть потребности. По итогам первого квартала 2026 года темпы приватизации превысили прошлогодние.

Станислав Маслаков