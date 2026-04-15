«Яндекс» представил ТВ-станцию MiniLED. Это второй телевизор производителя с соответствующей подсветкой. Вендор описывает устройство как самую доступную премиальную ИИ-модель. Упор не только на картинке, но и на роли центра умного дома, а также ассистенте. Мне удалось заранее протестировать новинку.

Телевизор получил панель с типичной яркостью около 400 нит и пиковым значением в районе 600 нит, частотой до 144 Гц и полный набор модных признаков вроде Dolby Vision, HDR10 и MEMC. Картинку корректно описать как премиум: высокий контраст, честное 4K и плавное движение в динамике, особенно в играх.

Аппаратная часть, конечно, важна, но вес новинке придает именно софт. Сегодня новая ТВ-станция MiniLED, пожалуй, самый «экосистемный» телевизор в линейке производителя. Он сразу работает как хаб умного дома с поддержкой Wi Fi, Zigbee и Matter. Так что датчики, карнизы, розетки и другие элементы умного дома можно подключить к нему напрямую, без отдельного шлюза.

Телевизор фактически совмещает большую умную колонку с Алисой, экран и центр управления домом. Это позволяет запускать сложные сценарии одной командой. Что-то вроде «Алиса, давай отдохнем», после чего, например, одновременно закрываются шторы, запускается телевизор и включается приглушенный свет. А вот дойти до холодильника и винного шкафа все еще придется самому.

Разработчики прокачали и встроенного ассистента, так что само общение с телевизором стало более естественным. Также из новых трюков — запись передач на некоторых каналах. Посмотреть сохраненные видео можно до конца дня.

В следующих обновлениях телевизора и его ПО есть над чем поработать. ИИ функции иногда капризничают. Часть по-настоящему естественных формулировок, когда ты не задумываешься об удобстве ассистента и не подстраиваешь свою речь под его алгоритмы, вызывают сложности. Функция подсказок в играх ощутимо зависят от конкретного тайтла. Иногда они полезные, а иногда создают ощущение болтливого напарника. Динамиков с мощностью 30 Вт для фильмов с экшн-сценами и компьютерных игр показалось мало. Статус «самый доступный премиальный телевизор "Яндекса"» корректный. Но линейка вендора не существует в вакууме.

Александр Леви