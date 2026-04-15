В Дагестане продлили эвакуацию жителей села Хулисма из-за угрозы оползня

В Дагестане приняли решение продлить эвакуацию 11 семей в селе Хулисма до пятницы из-за сохраняющейся угрозы схода оползня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лакского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Лакского района Дагестана Фото: пресс-служба администрации Лакского района Дагестана

По данным властей, склон над населенным пунктом начал двигаться, что создало опасность для жилых строений. Участники рабочей группы изучили сошедшие земляные массы и проанализировали риски повторного схода. В данный момент 11 семей находятся в эвакуации и размещены у родственников в том же населенном пункте.

Движение земли сейчас прекратилось, но опасность остается, отмечают власти. Делегация также постановила ожидать прибытия профильных экспертов в сфере геологии и мониторинга оползневых процессов. Окончательный план мероприятий по обеспечению безопасности села будет разработан только после получения их заключения.

Константин Соловьев