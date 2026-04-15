Здание предприятия «Агро-Групп» в КБР продают за 320 млн рублей

В Кабардино-Балкарии на торгах за 320 млн руб. продают здание предприятия ООО «Агро-Групп». Соответствующая информация появилась на портале ЕФРСБ.

Лот представляет собой единый недвижимый комплекс по адресу: Прохладненский район, село Учебное, улица Березовая, 1. В характеристике объекта указано, что он является зданием предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой и медицинской промышленности.

Задаток составляет 32 млн руб. (10%), а шаг аукциона — 16 млн руб., то есть 5%. Заявки принимаются с 13 апреля по 26 мая, а торги пройдут 29 мая.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» ООО «Агро-Групп» зарегистрирована в Кабардино-Балкарии в 2011 году. Компания специализируется на животноводстве. Выручка компании в 2020 году составила 145,4 млн руб., а чистая прибыль за тот же период снизилась на 31,8% до 4,6 млн руб.

Мария Хоперская