Летние бронирования в Анапе выросли на 26%

В Анапе объем бронирований на летний период увеличился на 26%, об этом на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, все усилия правкомиссии по ликвидации ЧС направлены на то, чтобы пляжи Анапского района открылись до 1 июня.

Максим Решетников отметил, что в Анапе наблюдается позитивная динамика в направлении бронирований отелей. Прогнозы на туристический сезон, как сообщил министр экономического развития РФ, можно будет делать после окончательных решений, принятых Роспотребнадзором.

«Сейчас Краснодарский край активно работает, в том числе досыпает песок на ряд пляжей, после чего они проходят проверку Роспотребнадзора, и по итогам принимается решение об их допуске»,— подчеркнул Решетников.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании правкомиссии по развитию туризма сообщила, что специалисты ведомства планируют осуществлять мониторинг морской воды в Анапе в течение всего летнего сезона. Один из пляжей Анапы уже получил положительное заключение Роспотребнадзора. Речь идет о рекреационной зоне детского курорта «Вита» в Витязево.

София Моисеенко