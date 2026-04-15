Заморозки на Ставрополье не повредили яблоневым садам

На Ставрополье действующие заморозки и понижение ночных температур до минус 1–3 градусов не затронули завязь плодовых деревьев, несмотря на предупреждения гидрометцентра. Об этом в комментариях изданию «Победа26» сообщил председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья Айдын Ширинов, подтвердив, что основные садовые массивы региона находятся в безопасной фазе развития.

Сейчас большинство семечковых культур, в основном яблони, находятся в начальной фазе цветения, а косточковые деревья — вишня, абрикос, персик — уже почти полностью отцвели. По данным синоптиков, ночью 15 апреля в ряде районов края ожидались заморозки до минус 3 градусов, однако в Георгиевске, где расположена Ставропольская опытная станция садоводства, температура не опустилась ниже плюс 3 градусов. Руководитель станции Виталий Ермоленко объяснил это тем, что дожди смягчили похолодание и снизили риск вымерзания цветка и завязи.

На севере и востоке края, где обычно меньше осадков, заморозков также не зафиксировали. В местных администрациях Новоалександровского и Степновского округов сообщили, что в этих районах температура воздуха держалась на уровне нуля и выше, а почва не промерзала до критических значений. Ставропольский гидрометцентр с 10 апреля предупреждает о возможных заморозках в воздухе и на поверхности почвы в диапазоне минус 1–3 градусов, в том числе в ночь на 16 апреля, но пока сады края не показали признаков массового повреждения.

Основной площадный вес в садоводстве региона попрежнему имеют яблони: на них приходится львиную долю садовых посадок. Косточковые культуры занимают относительно небольшие площади, хотя в отдельные годы их вклад в совокупный плодовый урожай может быть заметен. В 2025 году, напомнил Айдын Ширинов, плодовые сады Ставрополья столкнулись с серьезными проблемами: зимние морозы в феврале и апрельские заморозки привели к значительным убыткам, особенно среди косточковых. Тогда власти оценивали потери урожая абрикоса, вишни и персика на уровне около 40–50% от расчетного показателя. В этом году пока таких масштабных потерь не отмечают.

Айдын Ширинов подчеркнул, что успешное прохождение нынешнего эпизода заморозков во многом определила фаза развития деревьев и благоприятный температурный фон на момент цветения. Яблони, как известно, начинают цветение позже, чем косточковые, что традиционно повышает их устойчивость к кратковременным весенним холодам. Вопросы, насколько урожай 2026 года превысит прошлогодний, Айдын Ширинов связывает с двумя факторами: возможным расширением площадей новых садов и недопущением крупных градобитий в мае — ключевой период для формирования урожая.

По его оценкам, более точные прогнозы по валовому сбору яблок и других плодов можно будет делать только в середине мая, когда завязь окончательно закрепится и станут видны общие темпы роста плодоносных формирований. В ряде соседних регионов, в частности в Дагестане, урожай косточковых культур мог быть серьезно подорван изза снега и затоплений в отдельных садах. В такой ситуации сады Ставрополья, Кубани и Ростовской области потенциально могут частично компенсировать общий дефицит абрикосов и других косточковых на рынке.

Станислав Маслаков