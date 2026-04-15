Жительницу Симферополя осудили за мошенничество с электрозарядными станциями

Ленинский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Симферополя, обвинявшейся в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, с начала октября 2023-го по декабрь 2024 года менеджер по продажам в коммерческих организациях подделывала подписи сторон в договорах подряда на установку электрических зарядных станций для электротранспорта. После этого она оформляла подложные счета на оплату якобы выполненных работ, в которых указывала данные подконтрольного ей банковского счета третьего лица. Таким образом ей удалось похитить более 7 млн руб.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба. Исполнение приговора отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.