Роспотребнадзор: в Анапе продолжается рекультивация пляжей после мазутной ЧС

Роспотребнадзор провел масштабную работу по подготовке пляжей Анапы и Темрюкского района к курортному сезону. Как сообщила замруководителя ведомства Ирина Брагина на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, на побережье Анапского района продолжается рекультивация пляжей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Рекультивация пляжей Анапы проводится при участии научно-исследовательских институтов, пояснила Ирина Брагина. По ее словам, в настоящее время к курортному сезону уже готов один пляж Анапы. Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявляли, что пляж детского курорта «Вита» получил положительное заключение Роспотребнадзора.

В рамках рекультивации осуществляется подсыпка чистого песка на побережье. Роспотребнадзор анализирует качество песка и осуществляет мониторинг завершенной работы.

На заседании правительственной комиссии по развитию туризма РФ Ирина Брагина также заявила, что специалисты Роспотребнадзора будут проводить проверки состояния воды в Анапе в течение летнего сезона.

София Моисеенко