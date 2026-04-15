Роспотребнадзор: в Анапе продолжается рекультивация пляжей после мазутной ЧС
Роспотребнадзор провел масштабную работу по подготовке пляжей Анапы и Темрюкского района к курортному сезону. Как сообщила замруководителя ведомства Ирина Брагина на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, на побережье Анапского района продолжается рекультивация пляжей.
Рекультивация пляжей Анапы проводится при участии научно-исследовательских институтов, пояснила Ирина Брагина. По ее словам, в настоящее время к курортному сезону уже готов один пляж Анапы. Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявляли, что пляж детского курорта «Вита» получил положительное заключение Роспотребнадзора.
В рамках рекультивации осуществляется подсыпка чистого песка на побережье. Роспотребнадзор анализирует качество песка и осуществляет мониторинг завершенной работы.
На заседании правительственной комиссии по развитию туризма РФ Ирина Брагина также заявила, что специалисты Роспотребнадзора будут проводить проверки состояния воды в Анапе в течение летнего сезона.