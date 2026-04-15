Москвичи установят в здании белгородского правительства электронику за 0,5 млрд

Министерство цифрового развития Белгородской области определило подрядчика для поставки, установки и настройки «продукции радиоэлектронной промышленности» в здании правительства на Соборной площади, 4. Контракт стоимостью 524,4 млн руб. подписали с московским АО «Оператор городских решений» (ОГР). Информация была опубликована на портале госзакупок.

По данным Rusprofile, АО «Оператор городских решений» зарегистрировано в Москве с октября 2020 года. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал предприятия составляет 100 тыс. руб. Данные об учредителях не раскрываются. Генеральным директором фирмы с мая 2023 года является Алексей Басов. За все время с ОГР заключили 23 госконтракта на общую сумму около 1,7 млрд руб. Крупнейший заказчик — департамент информационных технологий города Москвы. Компания завершила 2025 год с выручкой 943 млн руб. и чистой прибылью 426 млн руб.

Помимо ОГР, в торгах приняла участие еще одна организация, название которой не раскрывается. Фирма предложила выполнить работы за 527 млн руб., что являлось максимальной ценой контракта.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в список оборудования входят 12 серверов, две системы хранения данных, четыре коммутатора, криптографический шлюз безопасности, система автоматизированного управления сетевым оборудованием, подсистемы бесперебойного питания, пожаротушения, охлаждения, мониторинга и контроля доступа. Гарантийный срок на товар составляет три года.

В начале этой недели «Ъ-Черноземье» рассказывал, как власти Воронежской области объяснили закупку VPN для госучреждений. По данным регионального министерства цифрового развития, «речь идет о технологическом VPN, который обеспечивает связь территориально распределенных подразделений в границах одной области или страны». Отмечается, что технология «не имеет почти ничего общего, кроме задачи изоляции от других потоков трафика и защиты от прослушивания, с тем VPN, который сейчас обсуждается в связи с ограничениями мессенджеров и других сервисов».

Денис Данилов