В Ставрополе поддержали обязательное лицензирование приютов для животных

В Думе Ставропольского края поддержали предложение депутатов Ленинградской области о включении работы приютов для животных в перечень видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты заксобрания Ленинградской области считают, что из-за отсутствия регулирования работает множество неофициальных приютов, которые не соблюдают установленные законом нормы и не зарегистрированы в налоговых органах.

«В прошлом году Дума Ставрополья уже выступала с предложением о лицензировании деятельности физлиц и юрлиц по стихийному содержанию животных без владельцев и потенциально опасных собак. Поэтому считаю инициативу коллег из Заксобрания Ленинградской области логичным продолжением той работы, которую мы вели», — приводят в сообщении слова Николая Великданя, председателя Думы Ставропольского края.

По данным властей, выведение частных приютов из серой зоны также позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и защитить право граждан на тишину.

«Важно понимать, что легализация через лицензирование — это не запрет на помощь животным. Это создание государством понятных правил, которые позволят обеспечить соблюдение прав всех участников процесса», — уточнил спикер.

