На центральном пляже Анапы завершается уборка мазута

В Анапе завершают работы по очистке побережья центрального пляжа от выбросов нефтепродуктов, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперативного штаба, в уборке на центральном пляже Анапы задействованы сотрудники ГУ МЧС Росси, «Морспасслужбы» и «Кубань-СПАС». Укомплектованность силами и средствами оценивают как достаточную.

14 апреля в оперштабе Кубани заявили, что очистку городского пляжа Анапы от фрагментов нефтепродуктов планируют завершить в течение суток. Минувшим днем в уборке береговой полосы были задействованы 89 человек.

Протяженность загрязнения мазутом, по информации на 14 апреля, составляла порядка 170 м. Причиной выброса нефтепродуктов могли послужить атаки ВСУ по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей, как предположили специалисты.

