Двух липчанок будут судить за незаконное обналичивание 156 млн рублей

Следственное управление МВД России по Липецкой области завершило расследование уголовного дела в отношении двух жительниц облцентра 39 и 45 лет. Им вменяется осуществление незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы), а также неправомерный оборот средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Материалы дела направлены в суд. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, липчанки создали на подставное лицо компанию, через которую впоследствии обналичивали денежные средства. С клиентами заключались фиктивные сделки, после чего на счета подконтрольной фирмы поступали денежные средства. Затем они возвращались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 6 до 13%. Совокупный оборот нелегального бизнеса превысил 156 млн руб., доход фигуранток составил более 10,5 млн руб.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в 2021 году. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

