23 апреля в Перми состоится бизнес-встреча «Франчайзинг. Голос Бизнеса» от «Пятерочки»!

Мероприятие объединит предпринимателей, инвесторов и управленцев Пермского края вокруг практики масштабирования бизнеса в продуктовом ритейле. Центральная тема встречи – развитие с лидером рынка через модель обратного франчайзинга, опыт крупнейшей федеральной сети и ее роль в формировании управляемой, технологичной и прогнозируемой бизнес-модели.

Программа мероприятия:

– Экспертиза управления бизнес-процессами от топ-менеджеров «Пятерочки».

– Открытый диалог в формате панельной дискуссии с участием действующего франчайзи.

– Презентация модели сотрудничества по обратному франчайзингу.

– Подбор локации: почему соседство с конкурентами при грамотном подходе может стать преимуществом.

– Экскурсия «Глазами владельца «Пятерочки» – погружение в операционную модель действующего магазина: путь от входной группы до служебных зон, чтобы понять, как выстроены бизнес-процессы, цифровые решения и технологическая экосистема изнутри.

Расчет окупаемости на встрече – если у вас уже есть помещение или вы ищете актив для инвестиций, то в режиме реального времени рассчитаем ключевые показатели на ваших данных.

Когда: 23 апреля, сбор в 09:30.

Где: Пермь, бульвар Гагарина, 65а (отель Holiday Inn).

https://franch.5ka.ru/m/event/perm23042026

ООО "АГРОТОРГ"