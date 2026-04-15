Улицу Суворовскую в Новороссийске заасфальтируют после разрытий

Специалисты АО «АТЭК» заменили 2,5 тыс. м тепловой сети на улице Суворовская. Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, в настоящее время ведется подготовительный этап асфальтирования и благоустройства территории после длительного разрытия.

Андрей Кравченко отметил, что на улице Суворовской до начала масштабных работ по замене теплосети регулярно происходили утечки, разрытия дорожного полотна с последующим латанием ям. Глава города подчеркнул, что в связи с этим новороссийцы регулярно сталкивались с неудобствами. По итогам 2025 года в адрес муниципального центра управления от горожан поступило более 200 обращений по улице Суворовская.

«АТЭК» произвел замену аварийного участка тепловой сети протяженностью 2,5 тыс. м. После завершения работ по асфальтированию на участке дороги нанесут разметку.

Сейчас в Новороссийске также проводится капитальный ремонт аварийного участка подающего водопровода на улице Черняховского. Специалисты должны будут отремонтировать 200 м сетей.

«Работы необходимо организовать таким образом, чтобы минимально ограничить движение по проспекту Ленина»,— заявил Андрей Кравченко.

Подрядчик благоустроит территорию и восстановит плиточное покрытие до наступления майских праздников. Специалисты будут устранять разрытие после замены труб водоснабжения.

София Моисеенко