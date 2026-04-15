Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной команды СССР Виктор Понедельник

Нападающий сборной команды СССР Виктор Понедельник

Легенду о том, как советский футболист Виктор Понедельник убил обезьяну-вратаря ударом мяча, даже сейчас можно найти на просторах интернета. Есть и дата события — 2 января 1963 года. Реальность, конечно, прозаичнее, но все произошедшее отлично иллюстрирует, как из сплава правды и вымысла рождаются невероятные истории.

Дело в том, что у сборной Мали был живой талисман — маленькая обезьянка. Во время матча она частенько сидела на перекладине ворот. Товарищеская встреча ростовского клуба СКА со сборной Мали не была исключением. Поэтому когда Виктор Понедельник, обладавший сильным ударом, попал в перекладину, бедное животное упало на поле. Вратарь схватил обезьянку на руки, игра остановилась, а с трибун в наших футболистов стали бросать все, что попало под руку. К счастью, обошлось: обезьянка пришла в себя, и ее снова посадили на перекладину.

После этого тренер СКА Виктор Маслов сказал своим подопечным: «Не бить по воротам слишком сильно». Конечно, инцидент заинтересовал прессу, и представитель французской газеты L'Equipe передал информацию о произошедшем в свое издание. Но сложности перевода и плохая телефонная связь сделали свое дело. В итоге газета написала статью, в которой говорилось, что советский футболист убил обезьяну, защищавшую ворота Мали.

В СССР потом ходил слух, что Понедельнику после этого случая запретили бить в полную силу, а чтобы все знали о «смертельном ударе», заставили носить на ноге черную повязку. На самом деле это был обычный фиксирующий наколенник.

Владимир Осипов