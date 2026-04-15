Иностранцу предъявили обвинение в убийстве семилетней давности в Анапе

В Анапе иностранному гражданину предъявили обвинение в убийстве, совершенном в марте 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, 30-летний мужчина может быть причастен к убийству 65-летнего местного жителя.

Согласно материалам дела, в марте 2019 года в полицию Анапы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, но лицо, причастное к убийству, скрылось от органов следствия и было объявлено в федеральный и международный розыски.

Следователи установили, что фигурант преступления, которому на тот момент было 22 года, являлся помощником по хозяйству у жителя Анапы. Находясь дома у мужчины, обвиняемый во время конфликта нанес хозяину дома не менее десяти ударов руками и ногами по голове и телу. По версии следствия, фигурант дела закрыл дыхательные пути пенсионера кляпом, замотал его в ковер и переместил в подвал, после чего похитил 10 тыс. долларов США и ювелирные украшения из дома пострадавшего. В результате мужчина покинул территорию России после совершенного преступления.

Материалы уголовного дела вновь проанализировали и обновили сведения по розыску. Мужчину, обвиняемого в убийстве, задержали на границе с Республикой Казахстан. Сейчас он находится под стражей.

Следственные действия в рамках уголовного дела продолжаются. Следствие даст оценку действиям обвиняемого, связанным с хищением имущества убитого мужчины.

Кристина Мельникова