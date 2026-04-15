В порту Новороссийска пострадал матрос при швартовке судна

В порту Новороссийска 20-летний матрос пострадал при швартовке судна. Об этом сообщает Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По факту травмирования матроса организована процессуальная проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Согласно материалам следствия, инцидент произошел в марте 2026 года. Молодой человек получил телесные повреждения.

На месте происшествия проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств.

