В порту Новороссийска пострадал матрос при швартовке судна
В порту Новороссийска 20-летний матрос пострадал при швартовке судна. Об этом сообщает Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска
По факту травмирования матроса организована процессуальная проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Согласно материалам следствия, инцидент произошел в марте 2026 года. Молодой человек получил телесные повреждения.
На месте происшествия проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств.