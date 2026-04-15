Дом культуры за 650 млн хотят построить в воронежской Бутурлиновке

В городе Бутурлиновка Воронежской области планируют строительство районного дома культуры. Общий объем средств на эти цели составляет около 650 млн руб. Администрация района сейчас разрабатывает проектную документацию по ДК. Об этом сообщили в региональном министерстве по развитию муниципальных образований.

По информации ведомства, строительство планируют провести в 2027-2028 годах с привлечением федеральных средств в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Объект разместится на месте существующего дома культуры, который «не соответствует современным требованиям».

Бутурлиновский РДК «Октябрь» (площадь Воли, 41) является муниципальным казенным учреждением культуры. ДК был открыт в октябре 1973 года. По данным Rusprofile, с февраля 2025 года учреждением руководит Валерий Журавлев.

На прошлой неделе стало известно, что в Воронежской области начали искать подрядчика для строительства ледового дворца в Анне. Как сообщал «Ъ-Черноземье», начальная цена контракта составляет 671,6 млн руб.

Денис Данилов