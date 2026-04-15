В Анапе решили продлить отопительный сезон

Отопительный сезон в Анапе продлили до 24 апреля в связи с погодными условиями, заявила мэр города Светлана Маслова. Ранее сообщалось, что отопление должны были включить 15 апреля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Светлана Маслова сообщила, что в связи с затяжной весной и прохладными ночами в адрес администрации неоднократно поступали обращения от жителей с просьбами продлить отопительный сезон. Плановую дату завершения осенне-зимнего периода назначили на 24 апреля.

Мэр Анапы подчеркнула, что отопление будут выключать поэтапно. В первую очередь сезон закончится для коммерческих объектов, после этого будет произведено отключение в объектах жилого фонда. В социальных учреждениях, школах, больницах, детских садах и поликлиниках отопительный сезон завершится в последнюю очередь.

София Моисеенко

