Капитальный ремонт домов в Анапе обойдется в 591 млн рублей

В 2026 году на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах Анапы выделили 591,3 млн руб., работы будут осуществляться на 28 объектах. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

В перечень обязательных мероприятий в рамках капитального ремонта включили 111 видов работ. Светлана Маслова заявила, что в настоящее время капитальный ремонт уже ведется в Цибанобалке по улицам Молодежная, 50, 52 и 56, Садовая, 39.

В Анапе на улице Стахановская, 3 ремонтируют кровлю и модернизируют системы водоснабжения, работы на электросетях и в подвальных помещениях уже завершены. На улице Ленина, 141 начинаются работы в подъездах многоквартирного дома, а на улице Терская, 190 специалисты в ближайшее время приступят к обновлению систем теплоснабжения.

Светлана Маслова подчеркнула, что Анапа является одним из краевых лидеров по количеству ремонтируемых домов в 2026 году.

София Моисеенко