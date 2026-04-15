В Северной Осетии в 2026 году запустят производство кормов для кошек и собак

Компания «РусМодус-Фид» из Северной Осетии расширяет ассортимент. Генеральный директор Коста Джиоев рассказал в интервью «Эксперту Юг», что во втором полугодии 2026 года предприятие начнет выпуск кормов для кошек и собак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Руководитель объяснил: в 2024 году завод произвел 31,5 тыс. тонн кормов для аквакультуры, а также 500 тонн для сельхозживотных. Это направление уже занимает небольшую долю, но компания лидирует в сегменте аквакормов по объему выпуска в России.

Коста Джиоев отметил динамичный рост. В 2025 году выручка достигла 10 млрд рублей — на 42% больше, чем в 2024-м. Производство выросло с 32 тыс. тонн до 49 тыс. тонн готовой продукции. Завод в Беслане завершил первый этап расширения: мощности позволяют выпускать 210 тонн рыбных кормов и 315 тонн комбикормов ежедневно. В 2025 году ввели новую линию, добавив 210–240 тонн в сутки. Теперь годовой выпуск превысит 260 тыс. тонн.

Проект получил федеральную поддержку. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в феврале 2025 года объявил о субсидии из бюджета РФ для компенсации затрат. Это ускорило монтаж оборудования. Завод создал 200 рабочих мест, планирует еще 50. Компания основана в апреле 2021 года, 90% принадлежит гражданину Армении Мушегу Никогосяну, 10% — Владимиру Мудраку.

«РусМодус-Фид» активно поставляет продукцию. Рыбоводы из Северной Осетии, Дагестана, Карелии и Черноморского побережья закупают аквакорма. Часть уходит на экспорт, включая планы по Узбекистану. Региональный контекст благоприятный: в 2024 году производство товарной рыбы в Северной Осетии выросло на 29,7% до 7,9 тыс. тонн. Расположение в СКФО дает логистические преимущества.

Рынок кормов для питомцев развивается. В России более 500 производителей, агрохолдинги вроде «Мираторг» и «Талины» наращивают мощности до 117 тыс. тонн и 50 тыс. тонн в год. «РусМодус-Фид» разрабатывает рецептуры для сухих и влажных кормов, опираясь на опыт аквакормов. Запуск во втором полугодии 2026 года укрепит позиции Северной Осетии в кормопроизводстве.

Станислав Маслаков