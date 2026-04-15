Реконструкцию моста на северном подъезде к Батайску оценили в 3,2 млрд рублей

Реконструкцию моста на северном подъезде к Батайску оценили в 3,2 млрд руб. Проект уже передали на госэкспертизу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Состояние моста давно беспокоит водителей: конструкция изначально не была рассчитана на такой поток транспорта.

Средства на реализацию проекта возьмут из дорожного фонда. Объект планируется включить в программу развития транспортной системы.

Мария Хоперская