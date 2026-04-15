В 2026 году в Татарстане планируется привести в нормативное состояние 30 км региональных и более 545 км муниципальных дорог. Общий объем финансирования составит 91,4 млрд руб., сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании Госсовета республики.

В Татарстане в 2026 году на ремонт дорог выделят 91,4 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы раиса республики, в планах на 2026 год — ремонт 300 км региональных дорог.

По словам господина Песошина, в 2025 году в регионе уже построено, реконструировано и отремонтировано более 176 км федеральных трасс, почти 500 км региональных и свыше 1 тыс. км муниципальных дорог, а также восстановлен 31 мост.

Также завершили реконструкцию участка трассы М-7 «Волга», открыли движение на обходе села Сокуры и начали строительство дублера Оренбургского тракта — дополнительного выезда из Казани. На эти цели направили 133,3 млрд руб.

В республике закупили 151 автобус. В 2025 году на эти цели выделили 3 млрд руб., в 2026 году планируется приобрести еще 171 автобус.

