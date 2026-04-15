Заключены контракты на оборудование для нижегородского Центра ядерной медицины
Нижегородская область закупит три единицы «тяжелого» оборудования для создания регионального Центра ядерной медицины. По данным областного правительства, это две системы для проведения позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), а также система ОФЭКТ/КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией).
Как выяснил «Ъ-Приволжье», общая стоимость закупаемого оборудования составит более 366 млн руб. Поставка и ввод в эксплуатацию двух установок ПЭТ/КТ запланированы на 2028 год. Система ОФЭКТ/КТ будет поставлена и введена в эксплуатацию к концу текущего года. Специализированное помещение под оборудование подготавливается.
По словам губернатора Глеба Никитина, правительство и минздрав России включили финансирование Центра ядерной медицины в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и одобрили возможность приобретения сразу двух систем ПЭТ/КТ, каждая из которых позволит проводить до шести тысяч исследований в год.
В региональном правительстве напомнили, что в областном клиническом онкологическом диспансере уже есть одна система ОФЭКТ/КТ. Сейчас с ее помощью проводят диагностику исключительно онкологическим пациентам. Поставка второй системы даст возможность выполнять исследования более широкому кругу пациентов. Всего в Нижегородской области смогут выполнять свыше 14 тыс. исследований ОФЭКТ/КТ в год.
«С учетом этих мощностей для нижегородцев, нуждающихся в специализированной диагностике, будут исключены очереди на исследование. Более того, Нижний Новгород сможет ежегодно принимать несколько тысяч таких пациентов из ряда других регионов»,— отметил губернатор.