На предприятии в Коркино погиб рабочий из-за обрушения грунта

Следователи Челябинской области выясняют причины гибели рабочего на территории одного из предприятий Коркино. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Несчастный случай произошел 28 марта этого года. По данным следствия, во время строительно-монтажных работ на подконтрольном предприятию участке обрушился грунт. В результате погиб 25-летний работник подрядной организации, еще один получил травмы.

Следствие проведет экспертизы и установит виновных в произошедшем лиц.

Ольга Воробьева