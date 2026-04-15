«Союзмультфильм» обратился в суд с 25 исками в отношении донских предпринимателей

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подали в Арбитражный суд Ростовской области 25 исковых заявлений. Ответчиками выступают предприниматели из Ростовской области, следует из картотеки дел.

Истец требует компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на персонажей. Речь, в частности, идет о таких персонажах, как Чебурашка и волк из мультфильма «Жил-был Пес».

От одного из бизнесменов намерены получить 100 тыс. руб. за нарушение прав на товарный знак и еще столько же за использование персонажа. При этом претензии к другому донскому предпринимателю по таким же нарушениям составили по 10 тыс. руб.

