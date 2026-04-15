В течение летнего сезона Роспотребнадзор будет проверять воду в Анапе

Роспотребнадзор в течение всего летнего сезона будет проводить усиленный мониторинг качества питьевой и морской воды, а также песка в зонах рекреации, включая побережье Анапы. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

По ее словам, территориальные органы ведомства в течение сезона регулярно проводят лабораторные исследования воды в водоемах и морской акватории, а также состояния почвы и песка в рекреационных зонах. В прошлом году было выполнено более 90 тыс. таких исследований, при выявлении несоответствий работа 73 зон отдыха приостанавливалась. В 2026 году контроль будет усилен для обеспечения санитарной безопасности, прежде всего в детских местах отдыха.

Повышенное внимание к качеству среды в прибрежных районах сохраняется на фоне ликвидации последствий аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», произошедшей в декабре 2024 года в акватории Черного моря. Тогда в результате крушения и разлива нефтепродуктов, по данным экстренных служб, в море попало около 9,2 тыс. тонн мазута.

Работы по очистке дна Черного моря продолжаются. На пляжах Анапы и Темрюкского района обследовано почти 3,6 тыс. кв. м морского дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.

