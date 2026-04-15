Кисловодск завершил ремонт двух котельных на 23,8 млн рублей

В Кисловодске завершили первый этап ремонта котельного и насосного оборудования двух ключевых котельных города, сообщили в региональном МинЖКХ.

Работы обошлись в 23,8 млн рублей из краевого бюджета и входят в программу устойчивого развития системы теплоснабжения курорта. Отремонтированные объекты — котельная по ул. Зеленогорская, 5, и котельная на ул. Минеральная, 25 — обеспечивают теплом школы, больницы, санатории и более 100 многоквартирных домов.

В котельной на Зеленогорская, 5, специалисты провели капитальный ремонт котла №1: заменили трубную часть, включая конвективный пучок, часть трубопроводов и краны, а также обновили отдельные элементы автоматики безопасности. На ул. Минеральная, 25 восстановили котел №3 аналогичным образом — заменили конвективный пучок и ряд труб, выполнили наладку и испытания оборудования. В результате ремонта повысили надежность работы котлов и уменьшили риск разрывов и крупных утечек теплоносителя.

В котельной на Зеленогорской дополнительно установили новый насосный блок: смонтировали циркуляционные сетевые, подпиточные и повысительные насосы. Это улучшило стабильность давления в системе и работу насосов, отвечающих за подачу тепла в жилой сектор. В обеих котельных, а также в центральных тепловых пунктах, заменили порядка 10 устаревших насосов на современное оборудование. Котел №3 уже введен в эксплуатацию, а котел №1 прошел испытания и сейчас проходит процедуру пробного запуска перед включением в полный рабочий режим.

Зимой 2025–2026 годов Кисловодск пережил несколько крупных аварий в системе теплоснабжения, которые привели к массовым отключениям тепла и горячей воды. В начале февраля 2026 года в результате порыва на теплотрассе без отопления и горячей воды остались около 50 многоквартирных домов, а уже на следующий день авария повторилась: в более чем 40 домах вновь отключили тепло и горячую воду. В февралемарте фиксировали как минимум четыре локальных отключения, затронувших свыше 150 адресов, включая социальные объекты. В марте и апреле 2026го изза аварий на центральных тепловых пунктах и теплотрассах без тепла остались более 25 домов в микрорайоне Замковой, а затем ещё порядка 95 адресов, включая десятки многоквартирных домов и семь социальных учреждений. За зимний сезон зафиксировано не менее 200 перебоев теплоснабжения, что подтверждает масштаб коммунальной катастрофы в городе-курорте.

