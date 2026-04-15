Нижегородца осудили за продажу пиротехники 13-летнему подростку

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода за продажу петард несовершеннолетнему приговорил местного жителя Леонида Хохлихина к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2024 года 13-летний подросток купил петарду и пришел с ней в ТЦ «Седьмое небо». Там он поджег петарду и она взорвалась у него в руке. С полученными травмами подростка доставили в больницу. Врачи смогли полностью спасти большой и указательный пальцы на пострадавшей руке.

Следователи выяснили, что петарду пострадавшему продал Леонид Хохлихин. Подросток пришел к нему в магазин и попросил продать ему пиротехническое изделие «Белый динамит». Уточнив у покупателя возраст и понимая, что ему еще нет 16 лет, Хохлихин продал молодому человеку пиротехническое изделие.

Суд признал Хохлихина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Приговор суда в законную силу не вступил.