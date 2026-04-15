В Воронежской области на продажу выставили нефтебазу за 220 млн рублей

В Воронежской области выставили на продажу действующую нефтебазу с земельными участками. Она расположена в райцентре Анна. Общая стоимость объектов составляет 220 млн руб. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

Площадь двух земельных участков составляет 39 тыс. кв. м и 6,6 тыс. кв. м. На нефтебазе размещены пять насосных агрегатов производительностью 160 куб. м в час каждый. Объект оснащен газовым отоплением, централизованным водоснабжением и канализацией, а также четырьмя пожарными водоемами общим объемом 1,4 тыс. куб. м. Предусмотрена площадка для размещения десяти бензовозов.

Согласно технической документации, суммарная вместимость резервуаров нефтебазы составляет 22,7 тыс. куб. м, из которых 11,7 тыс. куб. м отведено под хранение автомобильных бензинов, 10,3 тыс. куб. м — под дизельное топливо и 619 куб. м — под масла.

На территории также обустроена железнодорожная инфраструктура: эстакада для одновременного слива шести цистерн, возможность приема составов вместимостью до 50 вагонов-цистерн, собственная маневровая площадка, а также четыре автоматизированные системы налива нефтепродуктов. Годовой объем перевалки достигает 160 тыс. т.

Представители продавца отказались комментировать «Ъ-Черноземье» причину продажи актива.

Осенью 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что на нефтебазе в Аннинском районе Воронежской области из-за падения БПЛА произошел пожар.

Кабира Гасанова