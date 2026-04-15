В Прикамье создадут новые особо охраняемые природные территории

В мае этого года в Пермском крае появятся три новых особо охраняемых природных территории. Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», об этом сегодня на заседании экономического комитета заксобрания заявил замглавы краевого минприроды Дмитрий Полшведкин.

По словам господина Полшведкина, особо охраняемые природные территории создадут в Перми и Пермском округе — в экологических парках «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка». На территории Нытвенского и Ильинского округов появится также охраняемый ландшафт «Васильевские увалы».

«По всем этим проектам завершена оценка регулирующего воздействия, проходит согласование в правительстве региона. Предполагаемая дата создания этих особо охраняемых природных территорий — май этого года»,— пояснил Дмитрий Полшведкин.